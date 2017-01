Für Roca ist klar: Der Lehrplan 21 werde heute schon gelehrt, sie sähe das bei vielen Junglehrerinnen und –lehrer, welche von ihr betreut werden. Weil man nicht über den Lehrplan 21 direkt abstimmen kann, hätten sie eine Gesetzestext-Initiative gemacht und definiert, welche Eckwerte sie für den Aargauer Lehrplan wollen. Es wird unter anderem festgelegt, welche Fächer zu unterrichten sind – da im Lehrplan 21 viele Sammelfächer geschaffen wurden.

"Wenn Frau Roca gegen Sammelfächer ist", so Abbassi, "wäre das bessere Vorgehen, wenn sie helfen würde, auf der Grundlage des Lehrplans 21 einen gescheiten Aargauer Lehrplan zu schaffen, den sie auch verteidigen kann“. Die stark kritisierten Sammelfächer, wie etwa „Räume, Zeiten, Gesellschaften“ umfassen im Lehrplan 21 etwa Geschichte und Geografie. Doch Abbassi ist sich sicher: „Man kann diese Fächer trennen“.

Nur noch eine Fremdsprache

Ein weitere Forderung der Initiative ist, in der Primarstufe nur noch eine Fremdsprache zu lehren. „Alle, Lehrer aber auch Wissenschaftler, sagen, dass es heute zu viel ist und zudem die Art und Weise wie es gemacht wird, falsch ist. Es braucht nur eine Fremdsprache“, sagt Roca.

Ob das Englisch oder Französisch sein soll, wollte Roca nicht festlegen.

Abbassi warnt: Man hätte dann in der Oberstufe nur noch drei Jahre Zeit, um eine zusätzliche Fremdsprache zu lernen. Es ist fast unmöglich, in einem so kurzen Zeitraum die Sprache „halbwegs anständig“ zu lernen.

Fehlende Fächer

Abbassi wirft den Initianten vor, zu ideologisieren. Sie wollten „eine Schule von vorgestern“. Sie kreidet etwa an, dass die Initianten das wichtige Fach Medienkunde in der Aufzählung vergessen hätten und bringt das Beispiel des Solothurner Falls Paul: „Kinder müssen in der heutigen Zeit mit Medien umgehen können.“ Zudem fehle in der Aufzählung auch das Fach Berufskunde.

Roca kontert: Man habe etwa das Fach Medienkunde nicht vergessen – dieses können einfach in die Stundentafel ergänzt werden.

