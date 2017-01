Susanne Voser kämpft an vorderster Front für den neuen Finanzausgleich und ein doppeltes Ja am 12. Februar. Im Namen des Abstimmungskomitees wollte Voser – CVP-Grossrätin und Gemeindeammann in Neuenhof – in der Zeitschrift des Aargauischen Gewerbeverbandes ein Ja-Inserat aufgeben.

Doch der Verband lehnte dies ab, und zwar dreimal: Zuerst kam eine Absage vom stellvertretenden Geschäftsführer Andreas Wagner, dann jene von Gewerbeverbands-Präsident Kurt Schmid – ein CVP-Parteikollege von Voser – und schliesslich noch ein Nein per E-Mail von Geschäftsführer Peter Fröhlich.