Zwei Kantonspolizisten führten den Mann in Handschellen in den grossen Gerichtssaal. Das Aargauer Obergericht verurteilte am Freitag einen 42-jährigen Mann aus Serbien zu 24 Monaten Gefängnis, weil er 2014 in mehrere Denner-Filialen eingebrochen ist und sich illegal in der Schweiz aufhielt. Er gelangte an das Obergericht, weil er Berufung gegen das Urteil des Bezirksgerichts Bremgarten eingelegt hatte.

Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten wirft dem Mann mehrfachen Diebstahl, mehrfachen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigungen, Widerhandlung gegen das Ausländergesetz und rechtswidrigen Aufenthalt in der Schweiz vor.

Hunderte Zigarettenstangen

Zusammen mit einem Komplizen brach der Angeklagte 2014 in einer Novembernacht in Dottikon in den Denner ein. Die beiden ergaunerten 700 Franken aus der Kasse und brachen die Zigarettenschränke auf. Laut Anklage sollen sie mindestens 453 Stangen Zigaretten erbeutet haben – im Wert von über 35 000 Franken.

Im Sommer 2015 brach der Angeklagte mit einem anderen Mittäter in den Denner-Satellit im solothurnischen Hägendorf ein. Hier sollen sie nicht weniger als 823 Stangen Zigaretten gestohlen haben – im Wert von 64 584.60 Franken. Das Deliktsgut verkauften die beiden angeblich für 1800 Franken und teilten den Erlös durch zwei.

Die Einbrüche gab der Angeklagte schon vor dem ersten Prozess zu. Bei einer Personenkontrolle stellte das Grenzwachtkorps zudem fest, dass er illegal in die Schweiz eingereist war und sich rechtswidrig hier aufhielt. Ursprünglich forderte die Staatsanwaltschaft eine unbedingte Freiheitsstrafe von 16 Monaten. Dazu kam aber eine frühere, bedingt ausgesprochene Strafe des Bezirksgerichts Bülach über 24 Monate Freiheitsentzug. Das Bezirksgericht Bremgarten verurteilte den Mann, der eigentlich Ingenieur-Agronom mit Universitätsabschluss ist, zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 32 Monaten. Die Vorstrafe aus Bülach sei stark straferschwerend. Das Gericht zog auch das Einbruchwerkzeug ein – unter anderem zwei Taschenlampen, einen Schraubenzieher und einen Meissel – und vernichtete es.

Schlechtes Vorbild für den Sohn

Der Beschuldigte legte daraufhin Berufung ein – nicht gegen den Tatbestand, sondern gegen die Höhe der Freiheitsstrafe. Er forderte, statt zu 32 Monaten nur zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt zu werden. Das Obergericht, bestehend aus Strafgerichtspräsident Ruedi Bürgi, Oberrichter Robert Fedier und Ersatzrichter Mathias Lindner, befragte den Angeklagten ausführlich zu seinem Leben. Er habe eine Frau und einen dreizehnjährigen Sohn in Serbien, die er versorgen müsse. Er schäme sich, dass er seinem Sohn kein besseres Vorbild gewesen sei und er bereue die Taten, sagte der Angeklagte. Seine Frau leide an Epilepsie und könne nur Teilzeit arbeiten. Es tue ihm alles sehr leid.

Er habe in Serbien keine Arbeit gefunden und sich deswegen entschieden, in den Westen zu gehen. Er habe früher in seinem Leben noch nie etwas gestohlen. Er besitze Land in der Heimat und wolle dort später einmal Heidelbeeren, Erdbeeren und Himbeeren in Bio-Qualität anbauen.

«Ware nicht verscherbelt»

Staatsanwalt sagte in seinem Plädoyer allerdings, er glaube nicht, dass man Zigaretten von so hohem Wert einfach so günstig an einen Hehler verscherbele. Der Angeklagte bagatellisiere seine Taten und versuche, sich mustergültig darzustellen. Zum Oberrichter sagte der Staatsanwalt: «Falls Sie schon lange keinen Profi-Einbrecher mehr gesehen haben, schauen Sie sich ihn an, hier steht einer vor ihnen.»

Die Verteidigung plädierte auf Strafempfindlichkeit, weil der Angeklagte seine Familie versorgen müsse. Sie führte einen ähnlichen Fall vor Bundesgericht an, laut dem eine Erhöhung der Freiheitsstrafe wegen einer Vorstrafe verhältnismässig sein müsse. Dem folgte das Obergericht teilweise.

Die Reue und das Geständnis des Angeklagten könnten sich wegen des sehr teuren Deliktsgutes nicht strafmildernd auswirken. Das Gericht verurteilte den Mann zu 24 Monaten Gefängnis. In Handschellen führten ihn die Polizisten zurück in den vorzeitigen Strafvollzug. Das Urteil kann an das Bundesgericht weitergezogen werden.