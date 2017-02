Nach einer Messerstecherei hat das Bezirksgericht Aarau den 22-jährigen Djamel (Name geändert) am Montag zu einer zwölfmonatigen Haftstrafe verurteilt. Bevor er straffällig wurde, lebte der junge Algerier in der kantonalen Asylunterkunft in Oftringen. Dort sind Ausreisepflichtige untergebracht, also Personen, deren Asylgesuch abgelehnt wurde. Algerier bilden laut Daniela Diener, der Sprecherin des kantonalen Sozialdepartements, eine der grössten Gruppen in der Unterkunft.

Vor rund zwei Jahren führte die Polizei in Oftringen eine Razzia durch. Auch im Jahr 2012 gab es schon eine solche Aktion - der zuständige Staatsanwalt Simon Burger sagte damals: «Wir wollen Druck auf die abgewiesenen Asylbewerber ausüben.» Nach den Kontrollen wurden mehrere Ausreisepflichtige zu Haftstrafen verurteilt. Auf die Wirkung dieser Razzien angesprochen, erklärte Burger vor fünf Jahren: «Wir haben festgestellt, dass einige dieser Personen danach das Land freiwillig verlassen.»

Was bewirken die Kontrollen?

Patrizia Bertschi, Präsidentin des Vereins Netzwerk Asyl, äusserte sich damals skeptisch: «Es gibt sicher einige wenige abgewiesene Asylbewerber, die Angst vor einer Haftstrafe haben und deshalb das Land verlassen.» Für den grössten Teil der Verurteilten wirke eine solche Strafe aber nicht abschreckend. Deshalb sei die Razzia ein ziemlich hilfloser Versuch der Behörden, den Druck auf die Ausreisepflichtigen zu erhöhen.

Burger sieht dies anders. «Es gab in Oftringen früher viele abgewiesene Asylbewerber, die jahrelang dort lebten und ihre Nothilfe abholten.» Seit die Kontrollen durchgeführt würden – im Schnitt einmal pro Jahr – habe sich dies geändert. Burger sagt, ein beträchtlicher Teil der illegal dort anwesenden Personen sei verschwunden. «Einige sind sicher untergetaucht, es gab aber auch Rückmeldungen seitens des Migrationsamtes, dass Abgewiesene zur Ausreise bereit waren.»

Der Staatsanwalt wehrt sich auch gegen Vorwürfe, die Razzien seien unverhältnismässig. «Nein, das sehe ich nicht so, zumal wir bei den Kontrollen fast immer auch weitere Delikte wie Drogenbesitz oder Diebstahl festgestellt haben.» Dabei seien viele Personen auch erkennungsdienstlich behandelt worden, ihnen wurden also Fingerabdrücke und DNA abgenommen. Burger sagt, dies könne zur Aufklärung weiterer Straftaten beitragen, wie zum Beispiel des Mordfalls Brittnau. «Dort zeigte sich, dass ein Asylbewerber, dem zwei Wochen vorher die DNA und Fingerabdrücke genommen worden waren, die Tat begangen hatte.»

Geschlossene Zentren für Straftäter?

Simon Burger ist nicht nur Staatsanwalt, sondern auch SVP-Einwohnerrat in Aarau und seit kurzem auch Stadtratskandidat. In dieser politischen Funktion hat er den Fall von Djamel mitverfolgt. «Es ist eine Tatsache, dass ein beträchtlicher Anteil der abgewiesenen Asylbewerber nicht ausgeschafft werden kann, weil sich ihr Heimatland weigert, sie aufzunehmen - oder weil nicht klar ist, welche Nationalität sie haben», sagt Burger. Dieses Problem lasse sich kantonal nicht lösen, deshalb sei er auch nicht dafür, alle abgewiesenen Asylbewerber im Aargau in geschlossenen Zentren unterzubringen.

Für straffällige Asylbewerber wie Djamel, deren Gesuch abgelehnt worden ist, sieht Burger diese Lösung hingegen als sinnvoll an. «Dies einerseits zum Schutz der Bevölkerung, andererseits um den Druck auf eine Ausreise zu erhöhen.» Für solche geschlossene Zentren müssten zuerst die rechtlichen Grundlagen geschaffen werden, wobei umstritten ist, ob dies zulässig wäre. Jurist Burger hält fest: «Ich persönlich bin der Meinung, dass es für abgewiesene, straffällige Asylbewerber kein Recht auf Bewegungsfreiheit in einem Land gibt und geschlossene Zentren deshalb zu rechtfertigen wären.»

Dass abgewiesene Asylbewerber untertauchen, lasse sich dennoch nie ganz verhindern, weil sie sich frei in der Schweiz bewegen könnten. «Es ist aber für den Staat nicht grundsätzlich negativ, wenn ein abgewiesener Asylbewerber untertaucht und keine Leistungen mehr beansprucht, solange er nicht kriminell wird», sagt Burger.