Die Befürworter des Finanzausgleichs betonten, was drohe, wenn das Stimmvolk die Vorlage ablehnt: eine zum Teil massive Steuererhöhung für verschiedene Gemeinden (zum Beispiel Neuenhof). Bei einem Ja dagegen würden die meisten Gemeinden profitieren.

Nun meldet sich das Komitee "2x Nein zur Aufgabenteilung/Finanzausgleich" zu Wort und kehrt den Spiess in der Argumentation um. Der geplante sogenannte „Steuerfussabtausch“, bei welchem der Kanton seine Steuern um drei Prozent erhöht und die Gemeinden um drei Prozent senken sollten, "wird so nicht stattfinden", schreibt das Komitee in einer Medienmitteilung.

"Die einen Gemeinden werden die Steuern nicht senken können, sondern müssen sie im Gegenteil massiv erhöhen", kritisiert das Nein-Komitee und nennt als Beispiel die kleine Gemeinde Attelwil, welche die Steuern um 29 Prozent erhöhen müsste.

"Andere Gemeinden werden die Steuern nicht senken wollen", so die Gegner des Finanzausgleichs, "somit werden die Steuern für die allermeisten Steuerzahlenden bereits kurzfristig deutlich ansteigen". Mittelfristig führe der neue Finanzausgleich "durch fehlende und falsche Anreize" zu Kostensteigerungen für alle.

Zudem zwinge die Unausgewogenheit des Finanzausgleichs kleine und ländliche Gemeinden zu Fusionen. Finanziell bisher erfolgreiche Gemeinden würden abgestraft und müssten ihre Steuern erhöhen, so die Befürchtung.

