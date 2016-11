Via Facebook machte gestern auch SVP-Aargau-Präsident Thomas Burgherr seinem Ärger Luft. Er schrieb: «Ich finde das oberpeinlich und sehr grenzwertig was hier abgeht! Die Lehrpersonen, welche zum Unterrichten angestellt sind und dafür einen sehr guten Lohn beziehen, streiken anstatt zu unterrichten.» Ihr Anliegen hätten sie gewiss anders und besser platzieren können, so Burgherr: «Ich bin überzeugt, wahren Respekt bekommt kein Lehrer von seinen Schülern, wenn sie während des Unterrichtes streiken und dieser ausfällt!» Wenn schon Streik, was er grundlegend ablehne, fragt der SVP-Präsident: «Wieso nicht am Samstagmorgen? Liebe streikende Lehrpersonen, schaut über den Schulhauszaun hinaus in die Privatwirtschaft. Dort weht ein rauer Wind.» Bei einem ehrlichen Vergleich sei der Lehrerlohn um einiges höher als jener für einen vergleichbaren Job in der Privatwirtschaft. Auch die Arbeitsplatzsicherheit für Lehrer sei um vieles höher.

Aufgrund der entsprechenden Propaganda dächten offenbar viele Menschen, das Ende der Bildung sei nahe, kritisierte die FDP-Bildungsspezialistin Sabina Freiermuth in einer Fraktionserklärung im Grossen Rat. Dabei gehe völlig unter, dass die vorberatende Kommission die primären Sparmassnahmen ja deutlich ablehne. Freiermuth geht davon aus, dass diese auch im Grossen Rat abgelehnt werden.