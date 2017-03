Aufklärung für Betroffene

Kälin hält fest: «Auch wir Schweizerinnen und Schweizer wissen nicht immer Bescheid über alle Gesetzesänderungen – und über deren Konsequenzen.» Logischerweise treffe dies auf Ausländerinnen und Ausländer mit B- oder F-Bewilligung noch stärker zu, deshalb sei in diesem Fall eine Information angebracht. «Ob jemand ein Einbürgerungsgesuch stellen kann oder nicht, ist ein sehr wichtiger Entscheid, und wenn dies ab dem kommenden Jahr nicht mehr möglich ist, müssen die Betroffenen dies zumindest wissen», argumentiert die Grünen-Grossrätin. So hätten die betroffenen Ausländerinnen und Ausländer eine Chance, bis Ende Jahr ein Gesuch einzureichen, das nach altem Recht behandelt würde.

Die Grünen schreiben in ihrem Vorstoss, Ausländer mit B-Ausweis, also mit einer fünfjährigen Aufenthaltsbewilligung, die mehrfach verlängert werden kann, «leben oft seit vielen Jahren und bestens integriert im Kanton Aargau. Sie arbeiten hart und leisten einen wichtigen Beitrag zum Wohlstand der Schweiz und unseres Kantons.» Auch vorläufig aufgenommene Flüchtlinge seien oft über zehn Jahre mit diesem Status in der Schweiz, weil es nicht zumutbar sei, sie in ihr Herkunftsland zurückzuschicken. 95 Prozent dieser Menschen würden für immer in der Schweiz bleiben, weil ihre Sicherheit im Ursprungsland nicht gewährleistet sei. «Sie nehmen an Integrationsprogrammen des Kantons Aargau teil», heisst es weiter in der Motion der Grünen.

«Integration ist zweiseitig»

Kälin betont, Integration sei immer ein zweiseitiger Prozess: «Ausländerinnen und Ausländer müssen ebenso ihren Teil dazu beitragen wie die schweizerische Gesellschaft, in diesem Zusammenhang wohl der Staat oder Kanton.» Sie hält fest, es gebe breit angelegte Studien, die aufzeigen, dass die frühe Erteilung des Bürgerrechts als Katalysator für die Integrationsbemühungen der betreffenden Personen wirke. «Ausserdem geht es wie gesagt um eine Aufklärung der Betroffenen über die Gesetzesänderung, das heisst noch lange nicht, dass alle ein Einbürgerungsgesuch stellen würden.»

Dennoch schätzt Kälin die Chancen des Vorstosses «bei der aktuellen Zusammensetzung der Regierung und des Grossen Rats leider als minim ein». Allerdings gebe es für die Grünen keine andere Möglichkeit, um ihr Ziel zu erreichen. «Die Flüchtlingshilfe oder Integration Aargau haben nicht die Möglichkeit, die betreffenden Personen direkt anzuschreiben, dies muss über die Einwohnerkontrollen der Gemeinden laufen», fordert Kälin.

Glarner: «Kommt nicht infrage»

Andreas Glarner, Asylverantwortlicher der SVP Schweiz, erfährt durch die az vom Grünen-Vorstoss. «Dass die Regierung aktiv mögliche Einbürgerungskandidaten anschreibt, kommt nicht infrage», sagt er. Sich über Gesetze und ihre Konsequenzen zu informieren, gehöre zu den staatsbürgerlichen Pflichten dieser Personen. Es sei schon fragwürdig, dass der Regierungsrat die Gemeinden auffordere, Ausländer der dritten Generation im Aargau über die erleichterte Einbürgerung zu informieren. «Dass nun auch Leute mit B-Ausweis und gar vorläufig Aufgenommene angeschrieben werden sollen, ist inakzeptabel», sagt Glarner.

Ganz grundsätzlich gehe es nicht an, den roten Pass grosszügig und frühzeitig zu vergeben. «Das ist ein falscher Ansatz und zeigt die völlig absurde Ideologie der Grünen: Eine Einbürgerung kann immer erst der Abschluss der Integration sein und sicher nicht am Anfang stehen.»