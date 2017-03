Das Programm "Hightech Aargau" habe künftig noch eine grössere Bedeutung als bei dessen Start vor fünf Jahren, sagte Volkswirtschaftsdirektor Urs Hofmann (SP) am Freitag vor den Medien in Aarau.

Angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen und der rasanten technologischen Entwicklungen sei Innovationsförderung ein wichtiges Instrument, mit dem der Kanton den Unternehmen innerhalb der ordnungspolitischen Rahmenbedingungen eine nachhaltige Unterstützung bieten könne. Die Unternehmen könnten ihre Wettbewerbsfähigkeit festigen und steigern. Damit liessen sich Arbeitsplätze erhalten und neue schaffen, heisst es in der Botschaft an den Grossen Rat. Zugleich könne das Steuersubstrat der Firmen gestärkt werden.

Die zunehmende Deindustrialisierung habe gerade im Industriekanton Aargau mit seinem starken zweiten Sektor dramatische Auswirkungen. Die Herausforderungen für die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) seien in den nächsten Jahren auch deshalb besonders hoch, so Hofmann.

Der Regierungsrat beantragt dem Parlament für die Jahre 2018 bis 2022 einen Verpflichtungskredit von 27,85 Millionen Franken. Im Vergleich zur Anhörungsvorlage wurde der Kredit um 850'000 Franken gekürzt. Der Grosse Rat hatte im Juni 2012 einen Kredit von knapp 38 Millionen Franken für die Zeit bis Ende 2017 bewilligt.

Die SVP hatte damals als einzige Partei gegen das Förderprogramm gestimmt. Sie fordert, dass der Kanton wegen seiner finanziellen Lage das "Abenteuer endlich beendet". FDP und CVP machen sich für das Programm stark. Die Weiterführung sei notwendig, um die Innovationskraft der KMU-Wirtschaft zu fördern.

5 Millionen für den Aargau

Das Hightech-Zentrum Aargau (HTZ) in Brugg hat seit der Gründung vor vier Jahren insgesamt 750 KMU-Projekte mit 350 verschiedenen Unternehmen gestartet. Für einen Grossteil der Projekte konnten Fördergelder des Bundes mobilisiert werden.

Wie HTZ-Geschäftsführer Martin Bopp am Freitag vor den Medien in Aarau weiter sagte, flossen so im vergangenen Jahr fast fünf Millionen Franken in den Aargau. Die Unternehmen hätten sich mit Eigenleistungen in ähnlicher Höhe beteiligt. 150 Projekte seien gemeinsam mit einer Hochschule initiiert worden.