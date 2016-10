Für die Grossratskandidaten lohnt sich der Wahlkampf auch noch in den letzten Tagen. Das zeigt eine Umfrage bei sieben Aargauer Gemeinden am Montag vor der Wahl. In der letzten Woche treffen nochmals so viele Wahlcouverts im Gemeindebriefkasten wie in all den Wochen zuvor. «Da kommt noch einiges rein», bringt es Seraina Baldinger, die stellvertretende Gemeindeschreiberin der Zurzibieter Gemeinde Leuggern, auf den Punkt.

Die Wahlbeteiligung in den Aargauer Gemeinden schwankt enorm. Bei den Grossratswahlen 2012 lag sie kantonsweit bei 31,9 Prozent, deutlich tiefer als bei den Nationalratswahlen 2015 mit 48,3 Prozent. Die Kleingemeinde Williberg aus dem Bezirk Zofingen erreichte 2012 mit 66 Prozent auf den Spitzenwert. Am tiefsten lag die Wahlbeteiligung bei der Fricktaler Gemeinde Mumpf mit äusserst bescheidenen 16,8 Prozent.