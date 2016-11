Der SP-Regierungsratskandidatin Yvonne Feri (SP) wird kurz vor dem zweiten Wahlgang vom Sonntag für den fünften Sitz in der Aargauer Regierung Versagen als Sozialvorsteherin in Wettingen vorgeworfen. Es geht um eine Organisationsanalyse der sozialen Dienste, die in Auftrag gegeben wurde und deren Ergebnisse der Präsident der Finanzkommission als «erschütternd» bezeichnet hat.

Feris Partei reagiert verstimmt: "Die SP Aargau fordert alle am Wahlkampf beteiligten Parteien auf, sich auch in der Schlussphase des Wahlkampfes an Wahrheit und Fairness zu halten", teilt sie am Montag mit. Sie fordert die bürgerlichen Parteien und Wahlkomitees auf, ihre allfälligen Verstrickungen in diese Manöver offen zu legen oder sich unmissverständlich davon zu distanzieren. Diese Trumpisierung des Wahlkampfes sei dem Kanton Aargau unwürdig.