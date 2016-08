«Es kommt viel Gutes zurück»

Die Zukunft des Netzwerks, hängt also weitgehend davon ab, ob es gelingt, das Angebot zu finanzieren. Entsprechend sei man auch auf der Suche nach möglichen Geldgebern, sagt Michalik weiter. Noch dringender wäre es aber, wenn eine kantonale Fachstelle für Kriegs- und Folteropfer aufgebaut würde. «Ebenso wichtig für die psychische Gesundheit erachten wir sinnvolle Beschäftigung, Strukturen und schnelle Entscheide», sagt Michalik.

«Ich glaube, wir sollten uns eingestehen, dass es einiges braucht, dass es sich aber auch gesellschaftlich lohnt, wenn wir in die Integration und in eine Willkommenskultur geflüchteten Menschen gegenüber investieren.» Sie erzählt, dass auch sie anfänglich Berührungsängste gegenüber den Asylsuchenden hatte, dass sie deshalb auch gut versteht, wenn sich Einheimische unwohl fühlen, wenn plötzlich Asylbewerber in Gruppen vertrautes Territorium, etwa vor dem Bahnhof oder vor der Migros, in Beschlag nehmen.

«Die Ankunft von Asylsuchenden in einem Dorf, in einer Gemeinschaft, verändert etwas. Solche Veränderungen können nur dann konstruktiv bewältigt werden, wenn die beiden Gruppen aufeinander zugehen». Dabei geschehe oft Erstaunliches: «Viele Menschen, die geflüchtete Menschen wahrnehmen, mit ihnen sprechen, ihre Geschichte hören, verlieren die Angst. Und ich persönlich habe oft erfahren, wie viel Gutes zurückkommt.»

Gut möglich, dass ihr diese Aussagen wiederum eine Reihe von hässlichen Reaktionen eintragen. Aber damit kann sie recht gut umgehen.