Kaum war sie gewählt, begann der Streit mit der Partei. Die neue SVP-Grossrätin Karin Bertschi musste zum klärenden Gespräch erscheinen und Zugeständnisse machen. Der Grund für den Wirbel: Umzugsgerüchte. Die Wynentalerin soll planen, zu ihrem Freund zu ziehen, der in Wettingen ein Haus baut. Mit einem Deal konnte der Streit beigelegt werden: Zieht sie in den nächsten zwei Jahren aus dem Bezirk Kulm weg, legt sie ihr Grossratsmandat nieder. Der Fall sorgte im Aargau für viel Gesprächsstoff.

Die Wohnsituation einer SVP-Politikerin gibt nun erneut zu reden. Regierungsratskandidatin Franziska Roth ist seit Mai mit dem Zürcher Rolf André Siegenthaler, ehemaliger Kantonsrat und Chef Armeeplanung, verheiratet. Das Paar ist auch nach der Hochzeit nicht zusammengezogen – sie wohnt in Brugg, er in Zürich. Gerüchteweise ist zu vernehmen, Roth sei nur pro forma in Brugg gemeldet, lebe aber mehrheitlich bei ihrem Mann. Als Gerichtspräsidentin am Bezirksgericht Brugg hat sie Wohnsitzpflicht im Kanton Aargau.

Darauf angesprochen reagiert Franziska Roth gelassen. Ihr sei bewusst, dass nicht alle verstehen würden, warum ein verheiratetes Paar zwei Wohnsitze habe, doch für sie und ihren Mann passe das sehr gut. Der Grund für diese ungewöhnliche Wohnsituation: Beide haben Kinder aus einer früheren Ehe (er: vier, sie: eines), sind seit Jahren an ihrem Wohnort heimisch. Roth ist vor knapp zehn Jahren nach Brugg gezogen, fühlt sich dort wohl. «Wir haben beide schon davor unser eigenes Leben gehabt.» Die Kinder ihres Mannes leben in Zürich.