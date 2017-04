Wie sieht die aus?

Die lege ich nicht einfach fest. Das soll unter Einbezug der Mitarbeitenden geschehen. Das braucht aber einige Monate.

Es gibt also noch keine Strategie?

Nein. Unser nächstes Ziel ist, eine festzulegen.

Mit den Mitarbeitenden, die noch da sind?

Es sind noch ganz viele da. Was zu den Personalabgängen zu sagen war, ist gesagt. Speziell ist aber schon, dass man mir unterstellt, ich hätte diese Leute einfach abgesetzt oder auf die Strasse gestellt. Vielleicht war es ja ganz anders, als man meint. Vielleicht fand man in einem gemeinsamen Gespräch, so komme man nicht weiter? Als SVP-Frau stehe ich offenbar mehr im Fokus. Auch mein Amtskollege Markus Dieth hatte einen Wechsel. Das kam in der Zeitung aber unter «ferner liefen».

Sagen sie uns doch, wie es war.

Wir haben mit den Mitarbeitenden abgemacht, dass das nicht weiter kommuniziert wird. Es ist nicht in ihrem Interesse, dass ihre Personalthematik öffentlich ausgeschlachtet wird.