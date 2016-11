In der Wohnung von Franziska Roth (52) gibt Bengalkatze «Gaia» den Ton an. Das Raubkätzchen, das nicht miaut, sondern eher quakt wie eine Ente, darf sogar mit in die Ferien, wie die SVP-Kandidatin sagt. Ihre heiss geliebten Operetten schaut sich Roth dann aber doch lieber mit Sohn und ohne Gequake an. In der Stille des kleinen Gerichtssaals am Brugger Bezirksgericht spricht die Regierungsratskandidatin über unemanzipierte Frauen, den Habsburger Königskuchen und weshalb es sie nervt, wenn sie während Gerichtsverhandlungen von Gutmenschen böse angeschaut wird.

Franziska Roth, Sie wirkten distanziert im Wahlkampf. Wollen Sie wirklich Regierungsrätin werden?

Franziska Roth: Ja klar will ich Regierungsrätin werden. Aber als Gerichts-präsidentin muss ich nicht nur Distanz haben zu den Fällen, sondern auch zu den Menschen. Aber ich bin keine unterkühlte Person und ich bin auch nicht so brav und langweilig, wie gewisse Leute das Gefühl haben.

Worüber lachen Sie?

Über Tom und Jerry.

Was ist Ihr Beitrag, um Gesundheitskosten zu sparen?

Ich höre von Menschen, die wegen Erkältungen in die Notfallaufnahme gehen. Wenn ich selber Halsweh habe, trinke ich zuerst einmal einen Tee und ziehe ein Halstuch an. Aber ich muss sagen, ich bin nie krank.

Sie sind noch nie ausgefallen?

Ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal richtig ausgefallen bin, weil ich krank gewesen wäre.

Sie beissen lieber auf die Zähne.

Absolut. Wenn ich mich nicht so fit fühle, ist das für mich kein Grund zu Hause zu bleiben. Diese Haltung erwarte ich deshalb auch von meinen Mitarbeitern am Gericht.

Was geht Ihnen nah im Gerichtssaal?

Ganz schlimm finde ich Delikte gegen Kinder und Tiere. Oder wenn etwas sehr ungerecht ist. Ich hatte einen Fall, bei dem ein Mann von seiner Frau absichtlich und fälschlicherweise einer Straftat bezichtigt wurde, möglicherweise, damit er ins Gefängnis muss und damit weg ist von seiner Geliebten. Dieser Mann ist während des Verfahrens völlig zusammengebrochen. Das hat mich sehr beschäftigt. Aber in diesem Fall war die Frau offenbar am längeren Hebel.

Kommen die Männer heutzutage unter die Räder?

Ja, teilweise schon, vor allem bei Scheidungen. Viele Frauen wollen Gleichberechtigung, bei einer Scheidung wollen sie dann aber, dass der Mann möglichst viel und möglichst lange für sie zahlen muss. Erschwert die Frau dann noch den Kontakt zu den Kindern und wird der Mann zum Zahlvater degradiert, ist das ganz schwierig.

Sie waren selber alleinerziehend und haben gearbeitet.

Den Alltag zu bewältigen als Alleinerziehende mit einem kleinen Kind ist eine Riesenaufgabe. Wenn man berufstätig ist, dann ist es zusätzlich schwierig. Aber es geht. Die Männer stehen nach einer Scheidung oft allein da, sind aus allem draussen und müssen nur noch bezahlen.

Wer steht bei Ihnen zu Hause am Herd?

Am Wochenende mein Mann, weil er gerne und besser kocht als ich. Während der Woche koche ich. Am liebsten ein Stück Fleisch mit Salat.