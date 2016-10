Sie habe gute Nerven sagt Franzsika Roth am Sonntag im Ratskeller in Aarau. Im Hinblick auf die Ergebnisse der Regierungsratswahlen gibt sie sich aber verhalten: «Wir werden am Schluss sehen, wie die Wähler entscheiden.»

Während des Wahlkampfs geriet Roth heftig unter Beschuss. «Es ist klar, ich bin politische Quereinsteigerin und da gibt es halt immer die eine oder andere Meinung dazu», sagt sie am Sonntag im Interview mit «Tele M1».

Besonders umstritten war Franziska Roths Aussage zum Thema Ritalin. Unterforderten Kindern würde man dieses am liebsten löffelweise «fuhren, dass wenn sie den Mund aufmachen, dass sie daran ersticken», sagte sie anlässlich eines Wahl-Talks in Baden am 21. September.