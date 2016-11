Tatsächlich? Als man noch nicht wusste, dass der Sitz von Susanne Hochuli frei wird, hatte man ein bisschen den Eindruck, die SVP rechne sich selber nicht allzu grosse Erfolgschancen aus.

Ich will das nicht beurteilen. Ich kann nur für mich sprechen: Als ich von der Findungskommission der Partei für eine Kandidatur angefragt wurde, habe ich mir das sehr ernsthaft überlegt und bin zum Schluss gekommen, dass ich mir das Amt zutraue, und bin mit voller Überzeugung in die Wahl gestiegen.

Sie treten das Regierungsamt als Quereinsteigerin ohne grosse politische Erfahrung an. Ist das kein Handicap?

Nicht unbedingt. Natürlich betrete ich Neuland, auf der anderen Seite kann es auch von Vorteil sein, dass jemand Unverbrauchtes in die Regierung kommt, der nicht die sogenannte politische Ochsentour absolviert hat. Ich bin belastbar und vertraue darauf, dass ich im neuen Amt auch die Unterstützung von Regierungskollegium und Verwaltung finde und mich schnell zurechtfinden werde.

Sie treten Ihr Amt bereits in wenigen Wochen an, muss man sich als Gerichtspräsidentin eigentlich an keine Kündigungsfrist halten?

Der Wechsel wird via Staatskanzlei geregelt, der Arbeitgeber bleibt ja letztlich der gleiche. Aber im Ernst: Es kommen jetzt tatsächlich intensive Wochen auf mich zu, in denen die Weiterführung meiner Fälle am Bezirksgericht Brugg zu regeln ist.

Sie sind als Frühaufsteherin bekannt, die schon in aller Herrgottsfrühe im Büro anzutreffen ist. Müssen sich die Mitarbeiter der Verwaltung jetzt auf Sitzungen im Morgengrauen gefasst machen?

So extrem früh fange ich jetzt auch nicht an. Aber ich bin schon der Meinung, dass die Arbeit in einem Departement kein Nine-to-five-Job sein kann und man auch mal früher anfangen oder länger dranbleiben muss.