Seit 2016 auf Aufholjagd

Vor zwei Jahren zählte der Aargau laut Schönbächler bei der Exportentwicklung noch zu den Verlierern, 2016 aber begab er sich auf eine Aufholjagd. Die befragten Firmen erwarten denn auch eine weitgehende Erholung vom Frankenschock im Laufe des Jahres sowie eine Stabilisierung auf dem Aargauer Arbeitsmarkt. Die Exporte und Umsätze haben bereits 2016 Talsohle durchschritten, so Schönbächler. Die Mehrheit der Branchen sei «für 2017 vorsichtig optimistisch», der Dienstleistungssektor spüre eine verhaltene Binnenkonjunktur, die Umsätze in der Industrie seien am Steigen. Der Industrie-Stellenabbau nähere sich dem Ende: insgesamt seien keine weiteren Stellenreduktion mehr geplant (+0,1 Prozent).

Gestoppt worden sei der Preiszerfall bei Einkaufs- und Verkaufspreisen, ein Erholungseffekt bei der Ertragslage stelle sich ein. Allerdings reagieren Metallurgie und Maschinenbau weiterhin mit Massnahmen gegen die erfolgte Frankenaufwertung. Die grosse Grafik zeigt, wie unterschiedlich die Entwicklung zwischen den einzelnen Branchen verläuft. Demnach erwarten Pharma, Elektronik, Grundstücks- und Wohnungswesen, Architektur- und Ingenieurbüros, erfreulicherweise auch der Detailhandel und weitere Branchen ein gutes Geschäftsjahr.

In allen erwarten die Firmen eine befriedigende bis gute (aber nirgendwo eine sehr gute) Entwicklung des Geschäftsjahres. Zur Stellenlokomotive im Jahr 2017 könnte der Bezirk Baden werden (erwartetes Plus an Vollzeitstellen von 2,3 Prozent), gefolgt vom Bezirk Rheinfelden (plus 1,8 Prozent). Bitter sind die Stellen-Erwartungen im Bezirk Lenzburg mit minus 3,8 Prozent.