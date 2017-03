Im neuen Jahr hat der Grosse Rat erst eine Sitzung abgehalten, um den neuen Ratspräsidenten zu wählen. Seither herrschte nach aussen Funkstille. Das hat damit zu tun, dass die Regierung zum Legislaturende jeweils möglichst viele Geschäfte abschliesst. Neue Geschäfte müssen von der neuen Regierung erst aufgegleist werden. Mit Verzögerung kommen diese dann in den Grossen Rat. So tagt dieser heute erst zum zweiten Mal in diesem Jahr. Am meisten Beachtung dürfte dabei eine neue Standesinitiative finden.

Ausgelöst hat diese die SVP-Fraktion. Sie will, dass der Aargau den Bund auffordert, «durch eine Änderung der Asylpolitik dafür zu sorgen, dass die Schweiz den an Leib und Leben bedrohten Flüchtlingen möglichst nahe den Herkunftsländern hilft und dafür Anreize konsequent abbaut, welche Schleppern ein blühendes Geschäft mit lebensgefährlichen Reisen ermöglicht». Dieser Text ist Ende August von SVP, FDP, der mehrheitlichen CVP und der EDU unterstützt worden. Das reichte mit 78 : 43 für die Ausarbeitung einer Standesinitiative.