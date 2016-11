Die drei Jugendlichen, die in einem Jugendheim in Aarburg zwei Aufseher überwältigten und anschliessend türmten, sind weiterhin auf der Flucht. Recherchen des Regionalsenders Tele M1 zeigen nun: Einer der Jugendlichen brach schon dreimal aus der Anstalt aus und lieferte sich in Österreich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei.