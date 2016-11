Die Firma Ampegon AG aus Turgi gewinnt in der Kategorie «Innovation Leaders» den Swiss Technology Award 2016. Es sei der «bedeutendste Technologiepreis für Innovation und Technologietransfer in der Schweiz», wie die Firma in einer Medienmitteilung schreibt.

Der Preis wurde dieses Jahr im Rahmen des Swiss Innovation Forum am 24. November in Basel bereits zum 28. Mal vergeben.

Ampegon hat einen neuartigen Kurzpuls Modulator entwickelt, der in Forschungsanlagen wie SwissFEL (Elektronenlaser) am Paul Scherrer Institut (PSI) und in medizintechnischen (Krebstherapie) sowie industriellen (Entkeimung von Flüssigkeiten) Applikationen zur Anwendung kommt.

Der Kurzpuls Modulator wird für Forschungszwecke verwendet werden und soll dabei helfen, Krebspatienten ohne Kollateralschaden von ihrer Krankheit zu heilen. Anstatt einer Strahlenbehandlung soll neu nur noch ein gezielter Strahl zur Anwendung kommen, welcher nur den Tumor angreift.

Momentan sind die Herstellungskosten noch zu hoch, um den Kurzpuls Modulator in Schweizer Kliniken zur Anwendung zu bringen. «Unser Ziel ist es, die Kosten zu senken und den Modulator günstiger zu produzieren», sagt Josef Troxler, CEO der Ampegon AG.

Der Technologie Award zeige der Firma, dass man sich auf dem richtigen Weg befinde, führt Troxler weiter aus. «Wir freuen uns sehr darüber. Es ist eine Anerkennung für unsere Mitarbeiter.»