Von einer dankbaren Aufgabe kann man ja eigentlich nicht sprechen, die Markus Dieth da Anfang Jahr übernommen hat. Kaum im Amt als neuer Regierungsrat und Finanzdirektor, hatte der CVP-Politiker schon ein rekordhohes Defizit zu vermelden.

Und die Nachrichten, die er gestern zur Bilanz über die ersten 100 Tage im Amt zu verkünden hatte, sind auch alles andere als erfreulich: Schon jetzt zeichnet sich ab, dass auch im laufenden Jahr die Kosten für die Spitalfinanzierung um 25 bis 35 Millionen höher ausfallen werden als budgetiert und dass die Steuereinnahmen erneut unter den Erwartungen bleiben werden.

Dennoch präsentiert sich Markus Dieth bestens gelaunt auf Schloss Lenzburg. Hierhin hat er bewusst eingeladen. Der Ort liegt in der Mitte zwischen seinem Wohnort Wettingen und der neuen Wirkungsstätte in Aarau, überhaupt in der Mitte des Kantons, man überblickt von hier aus ein weites Stück Aargau, 100'000 Besucher kommen jährlich von überall her hierhin. Das passt zu Dieths Wahlslogan «zäme für euse Aargau».

Die ersten 100 Tage des Finanzdirektors sind genau genommen erst 97. Auch das passt. «Sehr schnell» sei er, bekommt man aus Dieths Umfeld zu hören, wenn man danach fragt, wie sich der neue Chef denn so macht. Er selbst umschreibt seinen Führungsstil mit «luege, lose, entscheide». Man müsse den Menschen mit Anstand und Respekt begegnen, nur so könne man auch fordern.

Beim «luege» und «lose» könnten dem Aargauer Finanzdirektor allerdings Sehen und Hören vergehen. Wohl sind die Zahlen allgemein bekannt, und als langjähriger Grossrat und Gemeindeammann hatte Dieth schon vor Amtsantritt einen vertieften Einblick in die Verwaltung.

Aber dass eine so tiefgreifende und langfristig angelegte Rosskur nötig sein würde, um den Staatshaushalt wieder ins Lot zu bringen, sei schon ernüchternd, das habe er so nicht unbedingt erwartet, sagt Dieth. Er hat entschieden, zusammen mit dem Gesamtregierungsrat versteht sich: Bevor wieder ein Loch mit einem Nachtragskredit zum Budget gestopft wird, muss noch einmal die ganze Wahrheit durchgerechnet und nach Massnahmen gesucht werden, die schon im laufenden Jahr zu Entlastungen führen – unabhängig von der Gesamtsicht zur nachhaltigen Haushaltsanierung, die der Regierungsrat dann nächsten Monat präsentiert.

«Extreme Leistungsbereitschaft»

Und mal abgesehen von der allgegenwärtigen Spardebatte, wie ergeht es einem Regierungsrat neu im Amt? Ein Departement mit 530 Mitarbeitenden, ein Finanzhaushalt von 5,3 Milliarden Franken, ein Immobilienportefeuille mit fast 100 Objekten und einem Wert von 2,3 Milliarden Franken – und dann die zu grossen Teilen fremdbestimmte Agenda. Das sei schon etwas Anderes, sagt der ehemalige Gemeindeammann von Wettingen.