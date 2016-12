So viel würde das Defizit im Budget 2017 betragen, wenn die Grünen nicht auf die Idee gekommen wären, aufgrund der aktuell guten Ertragslage der Nationalbank eine doppelte Gewinnausschüttung zu budgetieren. Damit werden zusätzliche 52,3 Millionen Franken erwartet, die in die an akuter Schwindsucht leidende Bilanzreserve fliessen. Hier werden dann 27,5 Millionen Franken wieder herausgenommen, um das Defizit zu decken. Falls der Nationalbankgewinn doch nicht so toll ausfällt, soll die Regierung die fehlenden 27,5 Millionen Franken aus einem Kässeli nehmen, in dem sie Zahlungen der Kantonalbank für die Staatsgarantie hütet.