Hier gehts zur Wahlseite von Franziska Roth.

Schlussfolgerung

Vimentis zeigt eine klare Links-, Mitte- respektive Rechts-Positionierung von Feri, Bally und Roth auf. Und dennoch ist die Strategie der drei Kandidatinnen richtig: Wer kann in der Mitte am besten punkten? Dies wird entscheiden, wer am 27. November in die Aargauer Regierung einziehen wird.

Hier nochmals Maya Bally (BDP), Yvonne Feri (SP) und Franziska Roth (SVP) im Direktvergleich: