Donald Trump ist derzeit omnipräsent. Auch im Gemeindesaal Möriken-Wildegg war der Schatten des designierten US-Präsidenten am Donnerstagabend zu spüren. Gewissermassen als Warnung. «In der Schweiz nehmen wir den Staat nicht als etwas fremdes, bürgerfernes oder gar feindliches wahr», erklärte Regierungsrat Urs Hofmann anlässlich der Präsentation einer Studie zur Rolle der Unternehmen im Milizsystem.

Trump gewann die Wahl, so die gängige Leseart, weil die Politik den Draht zur Bevölkerung verloren hat. Und unser Milizsystem, so der hiesige Konsens, hält diese Verbindung aufrecht. Der perfekte Milizpolitiker soll also aus der Mitte des Volkes stammen, fest im Berufsleben stehen und das Nebenamt aus innerer Motivation und Interesse am Geimeinwohl ausüben.

Wie weit geht die Unterstützung?

Nur sind solche Leute immer schwieriger zu finden: Rund jede zweite Gemeinde bekundet Schwierigkeiten, geeignete Kandidaten für ihre Exekutiven zu gewinnen. Sind die Unternehmen an dieser Entwicklung mitschuldig?

Die in Möriken präsentierte Studie stellt ihnen eigentlich ein gutes Zeugnis aus. Daniel Knecht, der Präsident der Aargauischen Industrie- und Handelskammer, zweifelt die Repräsentativität der Resultate allerdings an.

Der Goodwill werde mit einer Rücklaufquote von nur zehn Prozent vielleicht etwas überzeichnet, weil wohl vor allem jene Firmen an der Umfrage teilgenommen hätten, die sich sowieso mit dem Thema beschäftigten. Auch ist der Begriff «Unterstützung» ein fliessender. «Firmen sagen häufig nicht, ihr könnt das nicht machen, aber wenn es dann um Beförderungen geht, ist halt vielleicht ein anderer dran, der kein Milizamt ausübt», gab Hofmann zu bedenken.

Dafür, dass ein Milizamt mit beruflichem Aufstieg nicht immer vereinbar ist, hat Kurt Schmid, der Präsident des Aargauischen Gewerbeverbands, gar Verständnis. Es sei «ein brutaler Kampf da draussen in der Wirtschaft», sagte er. Deshalb könne einem Mitarbeitenden in einer Kaderposition nicht jeder Wunsch erfüllt werden. Im Gegenteil müsse dieser vielleicht bereit sein, für ein Milizamt einen Karriereschritt zurückzugehen – auf eine Stufe also, die mit einem Teilzeitpensum besser vereinbar ist.

Teilzeit als wichtige Voraussetzung für das Milizsystem

Teilzeitpensen sind eine wichtige Voraussetzung für das Überleben des Milizsystems. Gleichzeitig markiert deren Aufkommen einen Paradigmenwechsel. Früher sei es für ein Unternehmen eine Ehre gewesen, Milizpolitiker in den eigenen Reihen zu haben, erklärte der Studienautor Reto Steiner.

Entsprechend wurde für das Amt Arbeitszeit zur Verfügung gestellt. Heute hingegen wird vom Mitarbeiter erwartet, dass er sein Pensum reduziert – womit natürlich auch die Frage der Entschädigung der Milizarbeit an Bedeutung gewinnt.

Bereits im September forderte die Aargauer Ammännervereinigung Lohnerhöhungen für die Gemeindebehörden. Die Reaktionen aus der Bevölkerung darauf seien fast durchweg positiv gewesen, berichtete Renate Gautschy, die Präsidentin der Vereinigung, nun in Möriken. Eine generelle Erhöhung der Entschädigungen könne allerdings nicht die Lösung sein, vielmehr müssten diese stärker an konkrete Projekte geknüpft sein.

Einem weiteren globalen Ansatz – der Möglichkeit für Milizpolitiker, Steuerabzüge geltend zu machen – erteilte derweil Urs Hofmann eine Absage. Einerseits würde dies das System verkomplizieren, gab er zu bedenken. Und andererseits würden Leute mit hohen Einkommen wegen der Steuerprogression stärker profitieren. Vielmehr sei er dafür – und da widersprach ihm im Saal niemand – «anständige Entschädigungen zu zahlen».