ZT: Oft diskutiertes Thema in letzter Zeit waren die Flüchtlinge. In Aarburg beziehen neun von zehn Eritreern Sozialhilfe. Ist das auch ein Problem in Oftringen?

Schläfli: Natürlich spüren wir das auch. Mir macht aber etwas anderes mehr Sorgen. Ich bin immer wieder erschreckt, wie viele Jugendliche Sozialhilfe beziehen. Ausgerechnet sie, die fähig sein sollten, sich von der Staatsabhängigkeit zu lösen. Sie kommen nicht vom Fleck.

ZT: Wieso?

Schläfli: Das ist mir manchmal ein Rätsel. Vielleicht sind es die Zeichen der Zeit, vielleicht wollen sie einfach nicht. Im Gegensatz zu älteren Generationen haben viele keine Hemmung, sich getrost in dieses unterste unserer sozialen Auffangnetze fallen zu lassen. Es herrscht eine gewisse Arbeitsfaulheit. Das darf nicht sein. Es geht um Steuergelder.

ZT: Ein Problem sind auch überteuerte Mietzinse bei Sozialhilfeempfängern. Der Sozialdienst Oftringen zahlt für Einzelzimmer, die momentan sehr gefragt sind, nur noch 500 Franken. Warum?

Schläfli: Weil es sich unseres Erachtens nach klar um eine Wohnzweckgemeinschaft handelt und nicht um eine richtige Wohnung, für die wir 750 Franken zahlen. Dieses dreiste Geschäftsmodell gewisser Vermieter macht uns Sorgen. Wir hatten mehrere derartige Fälle. Im direkten Gespräch mit den Vermietern konnten wir bisher aber immer Lösungen finden. Und unser Entscheid wird vom Kanton unterstützt.

ZT: Wichtig ist, dass benachbarte Gemeinden ähnliche Mietzinse zahlen. Sonst könnte es zu einem Sozialtourismus kommen.

Schläfli: Dass die Leute dorthin ziehen, wo sie mehr Geld erhalten? Ja, das ist möglich, beobachten wir allerdings nur wenig. Wir haben unsere Preise gut mit den anderen Gemeinden abgestimmt. Ein Stadt-Land-Gefälle gibt es aber nach wie vor. Das haben Vergleiche des Regionalverbands Zofingenregio gezeigt.

ZT: Auffallend ist: Die Vermieter scheinen immer zu wissen, in welcher Gemeinde welche Mietzinsrichtlinien für Sozialhilfeempfänger gelten. Sie wissen, wo es am meisten zu verdienen gibt.

Schläfli: Das stimmt. Es ist mir ein Rätsel, wie die Vermieter immer so schnell an diese Infos kommen. Sie können aber sicher sein:

Würden wir in Oftringen jetzt höhere Mietzinse an Sozialhilfeempfänger zahlen, würden die alle in drei Monaten einen neuen Mietvertrag mit einem teureren Zins erhalten.