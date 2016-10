Die Hoffnung stirbt zuletzt. Sie habe zahlreiche ermunternde Reaktionen aus Kreisen der FDP-Basis erhalten, die Flinte noch nicht ins Korn zu werfen, sagte BDP-Kandidatin Maya Bally noch gestern Nachmittag. Tatsächlich meldeten sich am FDP-Parteitag am Abend in Villigen dann auch einige Mitglieder zu Wort, die entgegen dem Antrag der Parteileitung forderten, die FDP solle Bally zur Wahl empfehlen.

Dieses Lager unterlag am Schluss dann aber doch recht deutlich: Es wurde zweimal abgestimmt. Unterstützung für SVP-Kandidatin Franziska Roth oder Maya Bally: 64 gegen 17 Stimmen für Roth. Unterstützung für Roth oder Stimmfreigabe: 70 gegen 25 Stimmen für Roth.

Dem Entscheid ging eine engagierte Debatte voraus, in der sich mehrere Votanten meldeten, die gar kein Verständnis für die Strategie der Parteiführung aufbrachten. Vor allem wurde kritisiert, dass die Wahlempfehlung keineswegs ausgesprochen werde, weil man von der SVP-Kandidatin überzeugt ist. Es gehe nur darum, SP-Kandidatin Yvonne Feri zu verhindern, und das sei keine souveräne Haltung, die der FDP gut ansteht, hiess es.

Das sei, als würde man aus Angst vor Hillary Clinton ins Lager von Donald Trump wechseln, meinte ein Parteigänger, der sich für eine Wahlempfehlung für Maya Bally stark machte.