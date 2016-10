wenn es im Bezirk Zofingen unter den grossen Parteien einen Wahlverlierer gibt, dann ist es mit Sicherheit die FDP. Sie verfehlte den angestrebten dritten Sitz. Schlimmer noch: Sie verlor auch an Stimmenanteil. Gut die Hälfte dessen, was sie vor vier Jahren dazugewonnen hatte. Und eine personelle Erneuerung ist nicht in Sicht: Wie 2012 belegen Martin Bhend und André Kirchhofer die beiden ersten Ersatzplätze. Das heisst: Würde der 68-jährige Herbert H. Scholl, was man ihm nach 35 Jahren im Kantonsparlament (seit 1981!) nicht verübeln könnte, vorzeitig zurücktreten, so würde Martin Bhend nachrutschen. Er ist 2011 von der EVP zur FDP übergelaufen.