Hintergrund des Vorstosses sind die Vorfälle in verschiedenen Asylunterkünften. So kam es in Kaiseraugst, Baden, Aarau und Suhr zu Messerstechereien mit Verletzten und gar einem Toten. Daniel Wehrli will wissen, wie viele Male Kantonspolizei, Regionalpolizei oder Sicherheitsdienste in den letzten 12 Monaten intervenieren mussten. Der SVP-Grossrat möchte die Statistik nach Bezirken und Unterkünften aufgeschlüsselt sowie Angaben zu den Delikten.