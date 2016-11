Ausgeglichener Haushalt ist Pflicht

Auf der einen Seite nehme man für sich in Anspruch, die Schulkinder vor dem Bildungssparen zu bewahren. Gleichzeitig werde den Schülerinnen und Schülern zugunsten des Protestmarsches vom kommenden Dienstag zum Grossratsgebäude "mühelos ein Schulnachmittag gestrichen". Auch beliebte Anlässe wie der Räbeliechtliumzug und die Lesenach wie in Untersiggenthal, hält die FDP in ihrem Schreiben fest.

Die FDP Aargau hält den Kritikern des Sparprogramms entgegen, dass die Kantonsverfassung einen ausgeglichenen Staatshaushalt verlange, wozu auch die periodische Überprüfung der staatlichen Leistungen gehören würden. "Deshalb schlägt der Regierungsrat zurecht über alle Departemente vereilt Massnahmen zur Reduktion der Ausgaben vor", so die FDP.

Nicht beim Schulbetrieb sparen

Die FDP selbst stellt sich gegen alle Sparmassnahmen, die den Schulbetrieb selber tangieren. Das heisse aber nicht, dass eine Vereinfachung der Verwaltung und ein effizienter Einsatz des Bildungsfrankens nicht dennoch geprüft werden können. Und: Natürlich stehe die Partei für "gute Arbeits- und Lohnbedingungen" ein.

Die FDP zitiert ihren Grossrat Erwin Baumgartner: "Die FDP bezweifelt, ob es dem Regierungsrat mit den vorgeschlagenen Massnahmen