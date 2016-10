Der 26-Jährige wird in 23 Fällen verdächtigt, teilweise versuchte, Einbrüche und Einschleichediebstähle begangen zu haben. 13 davon waren im Kanton Solothurn, in den Gemeinden Dullikon, Niedergösgen, Schönenwerd und Gretzenbach. Weitere 10 hat er mit einem Komplizen im Zeitraum zwischen dem 24. und dem 26. Juli im Aargau, genauer in den Gemeinden Rupperswil, Gränichen und Suhr begangen. Der Täter ist geständig.

Nur teilweise Geständig ist der 27-Jährige: Er soll zusätlich 24 Fälle von, teilweise versuchten, Einbrüchen und Einschleichediebstählen begangen haben. Darunter auch im Februar 2015 in Gränchen und Kirchdorf, sowie im März des selben Jahres in Küttigen und Nussbaumen.