Pauschal oder nach Aufwand?

Ein kurzer Blick ins Internet zeigt: Ärzte im Aargau handhaben die Abrechnung für die Fahreignungsuntersuchungen unterschiedlich. Keine fixe Pauschale bieten zum Beispiel Tatjana Pance und Rifaat Tosson in der Hausarztpraxis Fahrwangen an. Unter dem Punkt «verkehrsmedizinische Untersuchung» heisst es zu den Kosten: «Wir berechnen diese nach Aufwand.» Auf der Website der Ärztegemeinschaft Suhr steht: «Die Kosten für die klinische, vertrauensärztliche Untersuchung sowie für das Erstellen des Befundformulars betragen CHF 150.»

Doch es geht auch günstiger, wie das Beispiel von Jürgen Kersten aus Beinwil am See zeigt. Der heute 76-jährige pensionierte Ingenieur liess sich im letzten Jahr in der Praxis von Manuel Bischof in Gontenschwil untersuchen und bezahlte dafür 100 Franken. «Ich war nicht auf der Suche nach einem besonders günstigen Angebot, sondern glaube ganz einfach, dass ich fit bin und die Untersuchung daher weniger aufwendig war.»

Er sei sich gewohnt, längere Strecken zu fahren, treibe regelmässig Sport und habe die Ergebnisse der letzten augenärztlichen Untersuchung mitgebracht. Der untersuchende Arzt war für eine Anfrage der az nicht erreichbar, Ärztepräsident Lareida sagt: «Möglicherweise sind es ältere Ärzte, die den früheren Tarif noch anwenden.» In den 80er- und frühen 90er-Jahren lag die Tarifempfehlung laut Lareida bei 100 Franken.

Kosten variieren massiv

Andere Senioren, die nicht namentlich genannt werden möchten, berichten der az, dass sie für Fahreignungs-Untersuchungen bei ihrem Arzt bis zu 240 Franken zahlten. Jürg Lareida sieht darin kein Problem, er sagt: «Empfehlungen sind Empfehlungen, letztlich ist es jedem Arzt überlassen, welchen Betrag er verlangt.» Die Empfehlungen seien einerseits durch den Aufwand am Patienten begründet, anderseits durch die kontinuierliche Fortbildung, die gemacht werden müsse.

Tatsächlich legt die kantonale Strassenverkehrsverordnung fest, dass Ärzte, die Senioren untersuchen, eine Weiterbildung in allen Teilgebieten absolvieren müssen, die «für die Beurteilung der Fahreignung» erforderlich sind. Die Weiterbildung werde «vom Strassenverkehrsamt unter fachlicher Aufsicht des Kantonsspitals Aarau, des Kantonsspitals Baden, der Psychiatrischen Dienste Aargau oder von anderen geeigneten medizinischen Institutionen durchgeführt», heisst es in der Verordnung weiter.

Allerdings ist die Weiterbildung, die acht Stunden dauert, nicht zwingend: Die Ärzte im Aargau können auch selber gegenüber dem Strassenverkehrsamt bestätigen, dass sie über die geforderten Kenntnisse verfügen.