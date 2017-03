Neu ist für Bulgarien nicht nur die Kombination von Berufsschule und Lehrbetrieb, sondern auch der Einbezug des privaten Sektors – bislang war die Ausbildung eine staatliche Angelegenheit. Immer wieder besuchen bulgarische Delegationen die Berufsschule Lenzburg. Rektor Ruedi Suter sagte letzte Woche am Wirtschaftsforum in Lenzburg, die Berufsschule sei nicht zufällig als Tagungsort ausgewählt worden. «Uns verbindet eine gemeinsame Vision mit Bulgarien: die Förderung der dualen Berufslehre.»

Christoph Leimgruber, Geschäftsführer der Alesa AG in Seengen, hat schon oft Besucher aus dem osteuropäischen EU-Staat empfangen. In der Metallwerkzeugfabrik mit 60 Mitarbeitenden werden acht Lehrlinge ausgebildet. Die Delegationen erkundigen sich bei Leimgruber, wie die Ausbildung aussieht, was sie kostet, was von den Jugendlichen erwartet wird. «Die bulgarischen Besucher staunen jeweils, was die Lehrlinge bei uns schon alles leisten können. Teilweise übernehmen sie Arbeiten an Maschinen, die in Bulgarien von Ingenieuren bedient werden.» Die Schweiz habe wohl einen der höchsten Ausbildungsstandards weltweit, sagt Leimgruber.

In Targovishte, der ostbulgarischen Stadt, in der Eugen Peterhans den Produktionsstandort der Howag leitet, wird dieses Jahr ebenfalls die erste Klasse einer Berufsschule nach dualem System unterrichtet: Die Elektromonteure sollen erst der Anfang sein.