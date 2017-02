2014 lancierten Sie die Idee einer Landesausstellung. Hätten Sie gedacht, dass diese so weit gedeiht?

Kurt Schmid: Das hatte ich kaum zu hoffen gewagt. Ich wusste ja, dass die Ostschweiz uns weit voraus war. Jene Ausstellung kommt leider nicht zustande. Ich bin aber fest überzeugt, dass jede Generation eine solche Ausstellung als identitätsstiftendes Element und zugunsten des Zusammenhalts braucht. Wenn eine solche in der Nordwestschweiz und mit einem Schwerpunkt im Kanton Aargau entstehen sollte, würde mich das riesig freuen.

Wie wollen Sie die Menschen noch ohne konkrete Idee begeistern?

Wenn jemand sagt, da sei noch kein Fleisch am Knochen, gebe ich ihm Recht. Das gehört aber zum bottom-up-Prinzip, nach dem wir vorgehen. Wir wollen nicht alles vorgeben. Die Ideen sollen von unten wachsen. Wir starten mit kleinem Feuer im Kanton Aargau, wollen dann immer mehr Holz nachlegen, uns auch an die Nordwestschweizer Kantone wenden, schliesslich an die ganze Schweiz. Ziel ist, dass das Feuer die Herzen der Menschen erreicht, und sie sinnbildlich entflammt.