Bisherige marschieren durch

Die wieder antretenden Bisherigen, Innendirektor Urs Hofmann (SP), Bildungsdirektor Alex Hürzeler (SVP) und Baudirektor und Landstatthalter Stephan Attiger (FDP) liegen in der Umfrage uneinholbar vorn. Die Hürde des absoluten Mehrs ist für sie keine. Sie liegen mit 52,3 (Hofmann), 51,9 (Hürzeler) und 50,7 Prozent (Attiger) sehr nah beieinander. Alle drei werden leicht stärker von Männern als von Frauen gewählt, alle drei sind bei den über 35-jährigen besser verankert als bei den jüngsten Wählern.

In der eigenen Parteibasis am besten verankert ist Stephan Attiger mit 92 Prozent, gefolgt von Alex Hürzeler mit 80 sowie Hofmann mit 76 Prozent. Hofmann kompensiert diesen vergleichsweise niedrigen Wert mit der breitesten Verankerung in der ganzen Wählerschaft. Er bekommt nämlich auch 68 Prozent der CVP-Stimmen und selbst 27 Prozent der SVP-Stimmen. Hürzeler erreicht auch bei den FDP-Wählern mit 72 Prozent einen Traumwert, dafür gönnen ihm nur 11 Prozent der grünen Wähler ihre Stimme.

Früher hätte man bei der SVP unterstellt, sie hole auf dem Land deutlich mehr Stimmen, so Werner Reimann. Hürzeler und Roth holen aber jetzt in der Stadt fast gleich viele Stimmen wie auf dem Land. Hürzelers Werte zeigen zudem, dass ihm die kürzlich publik gewordene Abwahlempfehlung eines enttäuschten Parteikollegen nicht geschadet hat. Er bleibt in der SVP-Basis gut verankert. Zudem zeigen Erfahrungswerte, dass Magistraten, die sich im Amt von ihrer Partei emanzipieren, eher an Akzeptanz gewinnen.