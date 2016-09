Waffen für freiwillige Polizisten?

Er geht davon aus, dass sich genügend Interessenten finden würden. «In der Schweiz werden viele Aufgaben so gelöst, der grösste Teil der Feuerwehren besteht aus Freiwilligen.» Mohler betont, die Hobbypolizisten wären immer nur mit Berufspolizisten im Einsatz und an deren Weisungen gebunden. Bei einem Fussballspiel, wo ein Grossaufgebot an Sicherheitskräften nötig sei, könnte man dank Freiwilligen mit rund der Hälfte der bisher eingesetzten Polizisten auskommen. Mohler hält es sogar für denkbar, die Freizeitpolizisten zum Selbstschutz zu bewaffnen – dies nach einer entsprechenden Ausbildung.

Ziel sei keineswegs, die Berufspolizisten mit Freiwilligen zu ersetzen, vielmehr gehe es darum, die Korps zu vergrössern. So könnten auch Kantone, die Finanzprobleme haben und beim Personal sparen müssen, ihre Polizeikräfte aufstocken – denn die Freiwilligen würden weniger verdienen als die Profi-Polizisten. Dafür müssten die Kantone in die Ausbildung der Hilfspolizisten investieren, diese sollten laut Mohler in Abend- oder Wochenendkursen für ihre Aufgaben geschult werden. Markus Mohler ist sich bewusst, dass geltende Gesetze für den Einsatz von freiwilligen Polizisten geändert werden müssten. Rechtlich sei dies absolut machbar, sagt Jurist Mohler, entscheidend sei der politische Wille.

«Problematisch und nicht umsetzbar»

Auch im Aargau ist der Polizeibestand relativ niedrig – wären freiwillige Hilfskräfte eine Lösung? Sicherheitsdirektor Urs Hofmann (SP) winkt ab. «Ich erachte – in Übereinstimmung mit der Leitung der Kantonspolizei – den Einsatz von Freiwilligen als problematisch und im allgemeinen Dienst nicht umsetzbar.»