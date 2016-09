GLP-Kandidatin Ruth Jo. Scheier hatte eine einleuchtende Erklärung dafür, warum ein nicht ganz so prall gefüllter Rucksack an Führungserfahrung in Politik und/oder Wirtschaft kein Nachteil für das Regierungsamt sein muss: Sie habe sich ihr Leben lang in Vereinen engagiert und auch Vorstände geleitet. Da habe man es mit Freiwilligen zu tun, man müsse motivieren und könne nicht einfach den Chef markieren.

Und Markus Dieth von der CVP versprach schlicht: «Sie bekommen jemanden, der weiss, wovon er spricht und der die Menschen und den Kanton Aargau gern hat.» Dieth bringt den Wählern auf seiner Wahlkampftournee ja auch die Aargauer Braukultur näher und gibt jeweils Bier aus verschiedenen lokalen Brauereien aus.

Wird die Regierung noch bürgerlicher?

Mit je einem Vertreter von SVP, FDP und CVP ist die Regierung schon heute bürgerlich dominiert. Muss sie wirklich mit einem zweiten SVP-Sitz noch klar bürgerlicher werden oder tut eine Zweiervertretung des links-grünen Lagers ganz gut? Kann und soll man in der Regierung überhaupt Parteipolitik machen?

Regionaljournal-Leiter Maurice Velati fühlte dazu Markus Dieth (CVP), Yvonne Feri (SP) und Franziska Roth (SVP) auf den Zahn. Und az-Chefredator Christian Dorer wollte von den Bisherigen Stephan Attiger (FDP), Alex Hürzeler (SVP) und Urs Hofmann (SP) wissen, was ein Regierungsratskandidat denn so mitbringen muss für das Amt.

Die Bürgerlichen haben die Mehrheit, was würde sich mit zwei SVP-Vertretern künftig überhaupt verändern?

Franziska Roth: Für mich als Vertreterin des bürgerlichen Lagers ist natürlich klar, dass es gar nie genug Bürgerliche in der Regierung haben kann, denn nur dann kommt es gut. Wir sind gut unterwegs, aber das ist eben das Ergebnis einer bürgerlichen Politik.

Yvonne Feri: An den Mehrheitsverhältnissen würde sich ja auch gar nichts verändern, wenn Susanne Hochuli durch eine Vertreterin des links-grünen Spektrums ersetzt wird. Aber ich habe in meinen elf Jahren Exekutivpolitik in Wettingen die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, ein gut gemischtes Gremium zu haben, mit Männern und Frauen und mit Vertreterinnen verschiedener Lager. Sonst gehen gewisse Themen vergessen.

Markus Dieth: Wir müssen uns bewusst sein, um welche Wahl es hier eigentlich geht, nämlich um eine Exekutiv-Wahl. Der Wähler muss sich überlegen: Sind die Kandidatinnen und Kandidaten in der Lage, ihre politischen Dogmen abzulegen und eine konsensfähige Exekutivpolitik zu betreiben? Das ist eine Stärke der CVP: Wir versuchen, nicht zu polarisieren und lösungsorientiert zu politisieren.

Frau Feri, Sie gelten ja als ausgesprochen links. Können Sie über den Schatten springen?

Feri: Wenn ich in Bern im Parlament politisiere, ist das etwas anderes als wenn wir im Gemeinderat in Wettingen als Kollegialbehörde tragfähige Lösungen suchen. Je nach politischer Herkunft bringt man andere Aspekte in die Diskussion ein, aber das Parteibüchlein bleibt im Hosensack.

Frau Roth, können Sie das Parteibüchlein im Hosensack lassen?

Roth: Ich bin aufgrund meiner Überzeugungen in der SVP, ich habe nicht meine Überzeugungen, weil ich in der SVP bin. Sein Gedankengut kann man nicht einfach ablegen.

Wurmt es Sie, dass es keine Unterstützung von den anderen bürgerlichen Parteien für Sie gibt?

Roth: Ich habe das zur Kenntnis zu nehmen. Natürlich finde ich es schade. Es ist ja ein gemeinsames Ziel, eine bürgerliche Regierung zu behalten, da wären die anderen Parteien gut beraten gewesen, auch meine Kandidatur zu unterstützen.

Feri: Die Regierung bleibt so oder so bürgerlich, es werden mindestens drei Bürgerliche gewählt, da braucht es nicht noch jemanden aus diesem Lager.

Wer wirklich beurteilen kann, wie es eigentlich ist, Regierungsrat zu sein, sind ja die amtierenden Regierungsräte selber. Herr Attiger, was muss ein guter Regierungsrat für das Amt mitbringen?

Stephan Attiger: Etwas vom Wichtigsten ist sicher die Entscheidungsfreudigkeit. Man muss komplexe Probleme abstrahieren können und dann eben einen Entscheid treffen. Auf der anderen Seite ist die Kommunikation gegenüber der Bevölkerung und gegenüber verschiedenen Partnern wie Gemeinden und Verbänden sehr wichtig.

Alex Hürzeler: Ich würde ergänzen: Man muss einen breiten Rücken haben. Die Belastung ist gross. Als Departementsvorsteher ist man so etwas wie der CEO einer KMU, gleichzeitig vertreten wir als Kollegialbehörde den Kanton nach aussen und man muss auch das Ohr bei der Bevölkerung haben und an die Basis gehen. Das ist mit einem grossen zeitlichen Aufwand verbunden.

Urs Hofmann: Das kann ich alles unterschreiben, aber was man nicht vergessen darf: Als Regierungsrat sollte man bei all dem auch eine Vorstellung und Idee davon haben, wie der Kanton sich entwickeln soll. Nur wenn man diese Idee hat, kann man auch die richtigen Entscheide treffen, auch mal anders als einem das von der Verwaltung vorgelegt wurde.

Wie stark muss man sich als linker Regierungsrat verbiegen, um im bürgerlichen Aargau zu bestehen?

Hofmann: Was heisst verbiegen? Ich will Ideen ja auch umsetzen können und nicht, dass es einmal von mir heisst, er hatte gute Ideen, aber nichts erreicht. Dazu ist man auf Mehrheiten angewiesen.

Herr Hürzeler, Ihre Parteikollegin Franziska Roth sorgte mit ihren Vorstellungen zur Bildungspolitik für Aufsehen, was sagen Sie dazu?

Alex Hürzeler: Wir haben da keine grundsätzlichen Differenzen. Wir sind zurzeit ja vor allem aus Spargründen daran, die durchschnittlichen Klassengrössen im Aargau wieder zu erhöhen. Wir waren bei 17,5, jetzt sind es 18,5 Schüler. Ich glaube, es muss wieder Richtung 20 Schüler gehen. Das heisst aber auch, dass nicht mehr in jeder Gemeinde alles angeboten werden kann. Ich denke vor allem an die Oberstufe, wo wir im Vergleich mit anderen Kantonen sehr viele Sekundar- und Realschulstandorte haben.