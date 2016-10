René Baumgartner war Nachtbetreuer in Aargauer Asylunterkünften und somit vom Kanton angestellt. Nun hat er gekündigt. Grund: Die unhaltbaren Zustände in den Asylunterkünften. Baumgartner erhebt vor allem gegen einen seiner Arbeitskollegen schwere Vorwürfe, wie die WOZ berichtet.

"Man sollte die Leute einschläfern können", soll der Arbeitskollege einmal über einen jungen Pakistani, der aufgrund eines schweren Kriegstraumas oft über Kopfschmerzen klage, gesagt haben. Während denn Nachtschichten im Asylheim sei es immer wieder zu solchen rassistischen Aussagen und Schikanen gekommen.

In einem Mail meldet sich Baumgartner im Juli an die zuständige Regierungsrätin Susanne Hochuli. "Ich bin nicht mehr bereit, in Strukturen zu arbeiten, in der menschenverachtender, rassistisch motivierter Menschenhass von oben geduldet wird" schreibt er.

Daniela Diener, Leiterin Kommunikation beim Departement für Gesundheit und Soziales, bestätigt gegenüber der az, dass Regierungsrätin Susanne Hochuli von einem Mitarbeitenden des Nachtdienstes ein Mail mit Rassismus-Vorwürfen erhalten habe und eine Untersuchung umgehend eingeleitet wurde.

"Solche Vorwürfe wurde das erste Mal erhoben. Natürlich muss man diese ernst nehmen, was mit der Untersuchung auch gemacht wurde", sagt Diener. Die Untersuchung habe gezeigt, dass unter den Mitarbeitern der Umgangston manchmal rau sei.

Bei den Einvernahmen habe sich gezeigt, dass menschenverachtende Äusserungen unter den Kollegen des Nachtdienstes häufig genutzt werden und im Team ein rauer und respektloser Umgang herrsche, was das Departement nicht duldet.

Die interne Untersuchung hat ergeben, es sei nicht zu rassistischen Äusserungen gegenüber Asylsuchenden gekommen und auch seien die erwähnten menschenverachtenden Äusserungen nicht strafbar, da sie nicht in der Öffentlichkeit gemacht wurden. Es werde die Rückkehr zum Normalbetrieb gefordert.