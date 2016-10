Nur die CVP macht es weiter spannend. Auf Mittwoch war eine ausserordentliche Delegiertenversammlung einberufen, aber dieses Gremium hätte nur über eine eigene Kandidatur zu entscheiden gehabt. Eine Wahlempfehlung für eine Kandidatur aus einer anderen Partei abzugeben, liegt in der Kompetenz des Parteivorstands.

Und der wollte sich diesen Entscheid auch noch bis zu einer weiteren Sitzung am kommenden Montag vorbehalten und erst einmal den Puls fühlen.

Eine eigene Kandidatur, so viel ist klar, steht für die CVP nicht (mehr) zur Diskussion. Es sei immer das Ziel gewesen, sich auf eine bürgerliche Kandidatur zu einigen, hinter der alle bürgerlichen Parteien gemeinsam stehen.

Das sei mit dem Festhalten der SVP und der BDP an ihren Kandidatinnen nicht mehr möglich, es mache auch eine Kandidatur aus den Reihen der CVP hinfällig, sagte Präsidentin Marianne Binder: «Sie wäre aussichtslos und käme einer Verheizung gleich.»

Die Hälfte wählte Bally

Welche Kandidatin die CVP nun unterstützt und ob sie überhaupt eine Empfehlung abgibt, bleibt also bis nach der Anmeldefrist für den zweiten Wahlgang am Freitag offen. Die Meinung an der Basis der CVP-Wählerschaft wäre aber offensichtlich längstens gemacht: Wie eine Wahl-Nachbefragung des Zentrums für Demokratie in Aarau und des Instituts sotomo ergab, stösst Maya Bally in ihren Reihen auf breite Unterstützung.