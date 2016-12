Ernst Wildis Herz schlägt für Afrika. Der Missionar aus Rudolfstetten hat 26 Jahre in Sambia gelebt, bis er 2013 zum Generaloberen der Missionsgesellschaft Betlehem (SMB) ernannt wurde. Das katholische Missionswerk aus Immensee im Kanton Schwyz zählte einst über 400 Patres und Brüder. Heute sind es noch gut 80.

Das Schweizer Fernsehen SRF zeigte am Donnerstag einen 90-minütigen Dok-Film über Wildi und seine Mitstreiter. Der Filmemacher Beat Bieri erzählt in dem beeindruckenden Film von der langen Geschichte der Missionsarbeit in Afrika und in der Heimat – und von deren Niedergang. Der Film heisst «Das Ende der Mission – Ein Stück Schweizer Weltgeschichte». Denn die Missionsgesellschaft Betlehem findet keinen Nachwuchs, die Missionare werden älter, jedes Jahr sind sie weniger. Manche sterben in Immensee, manche in Afrika.

Einige Mitbrüder nennen Ernst Wildi mit schwarzem Humor «Totenvogel». Die Organisation der Beerdigungen ist Sache des Generaloberen. In Immensee fühle er sich manchmal wie im Altersheim, sagt der 75-jährige Wildi. Und: «Wenn ich jetzt in Afrika wäre, wäre ich umgeben von jungen Leuten.» Noch heute träume er afrikanisch. Die Gebäude der Missionsgesellschaft liegen idyllisch über dem Zugersee, neben der Tellskapelle am Ende der Hohlen Gasse bei Küssnacht. 1921 wurde die Gesellschaft in ihrer heutigen Form gegründet. Sie war das grösste katholische Missionswerk der Schweiz. Heute stehen viele Zimmer leer. Das renommierte Gymnasium Immensee ist längst privatisiert.