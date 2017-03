Die Lehren aus dem Debakel rund um die Sondermülldeponie Kölliken SMDK sind gezogen. Der Rückbau erfolgte mit grösster Sorgfalt. Neue Altlasten wurden vermieden, 600 000 Kubikmeter in der ehemaligen Tongrube eingelagerte Abfälle und kontaminiertes Erdreich vor Ort analysiert und so weit möglich sortiert.

Per Bahn und Lastwagen wurde es anschliessend in eine Recyclinganlage im zürcherischen Oberglatt gebracht. Dort hat man das angelieferte Material gewaschen und hochgiftige Abfälle Verbrennungsöfen in Deutschland und den Niederlanden zugeführt. Die Bodenwaschanlage der Eberhard Recycling AG ist so effizient, dass gereinigte Erd- und Baumaterialien grundsätzlich wiederverwendet werden könnten. Erleichterung in Kölliken. Nicht so bei den Menschen in Oberglatt. Zusätzlich zum im Interesse der Nation erduldeten Lärm des Flughafens Kloten mussten die Oberglatter zur Kenntnis nehmen, dass für Eberhards Anlage, die eigens für die Behandlung des Abfalls aus der SMDK gebaut wurde, die Arbeit nicht ausgeht. Dass es nach der Behandlung der Kölliker Giftlast mit der Behandlung anderer Grubeninhalte weitergehen soll, «stinkt» den Einwohnerinnen und Einwohnern von Oberglatt. Sie sprechen speziell an warmen Tagen von einem «Kölliken-Geruch», der von der Anlage ausgehe. Mittlerweile ist es jedoch um die Halle ruhig geworden.