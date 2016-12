Die Dokumentation der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) sei "überwiegend nachvollziehbar und belastbar". Das teilten das Eidgenösssiche Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) und das Bundesamt für Energie (BFE) am Mittwoch an einem Mediengespräch in Brugg mit.