Beim Skilift Horben am Lindenberg freut man sich zwar über den ersten Schnee der Saison. «Diese Nacht hat es fünf Zentimeter geschneit!», schreiben die Betreiber begeistert auf ihrer Webseite. Doch für das Präparieren der Piste reicht die Schneedecke noch nicht aus. Der Skilift bleibt bis auf weiteres noch geschlossen.

Trotzdem: Alois Waser, der Betreiber des kleinen Skilifts bleibt zuversichtlich und ist allzeit bereit. Sobald etwa zehn Zentimeter Schnee gefallen sind, will Waser mitten in der Nacht auf seinen Pistenbully steigen und den Hang präparieren (die az berichtete). So können die Gäste des kleinen Freiämter Skilifts bereits am Folgetag die Bretter unter die Füsse schnallen.

Geduld, Geduld, Geduld

Dass die magische Grenze von zehn Zentimetern Neuschnee diese Woche noch geknackt wird, ist leider nicht sehr wahrscheinlich. «Zwar gibt es am Mittwochnachmittag und in der Nacht auf Donnerstag weitere Schneefälle», erklärt Roger Perret, Meteorologe bei Meteonews gegenüber der az, fügt jedoch an: «Mit einer dicken Schneedecke ist im Kanton Aargau aber nicht zu rechnen.» Viel Schnee sei vor allem entlang der Alpen zu erwarten, in der Region würden höchstens zwischen zwei und sieben Zentimeter Neuschnee fallen.

Die Ski- und Snowboardfahrer in der Region müssen sich also noch gedulden, bis sie die Hänge entlang der Aargauer Skilifte unsicher machen können. Bis es soweit ist, bleibt ihnen wohl nur das Ausweichen auf die Skigebiete in den höheren Regionen der Schweiz.

