Burgherr: «Persönlich sagen»

Dieser reagiert ziemlich verärgert: «Ich finde es schlecht, dass Simon Käch seine Kritik an unserem amtierenden Regierungsrat auf Facebook und in einem Online-Kommentar äussert.» Käch hätte direkt auf Hürzeler zugehen und ihm das persönlich sagen können, findet Burgherr. Oder er hätte am Parteitag bei der Nomination seine Vorbehalte anbringen können.

Der Kantonalpräsident stellt klar: «Nun eine interne Meinungsverschiedenheit öffentlich auszutragen, ist im Wahlkampf absolut nicht förderlich für die SVP.» Er habe deshalb mit Käch gestern Kontakt aufgenommen und ihm dies direkt mitgeteilt. «Zurückgepfiffen oder zum Löschen seiner Einträge habe ich ihn nicht aufgefordert, schliesslich gilt auch bei uns Meinungsfreiheit», hält Burgherr fest. Man dürfe natürlich auch in der SVP den eigenen Regierungsrat kritisieren, «aber sicher nicht in dieser Art und Weise».

Burgherr sagt weiter, die immer wieder aufgetauchten Gerüchte, dass es in der Parteileitung auch Stimmen gegen Hürzeler gegeben habe, seien falsch. «Es wurde intensiv über die zweite Kandidatur diskutiert, unser Bildungsdirektor war als Bisheriger aber völlig unbestritten.» Und der Präsident sagt: «Eine Abwahlempfehlung von Alex Hürzeler ist angesichts seines Leistungsausweises nicht angebracht.»

Hürzeler: «Verschiedene Rollen»

Alex Hürzeler reagiert gelassen auf Kächs Kritik. «Ich hätte es begrüsst, wenn derartige Diskussionen parteiintern geführt worden wären», sagt er auf Anfrage. Gelegenheiten habe es genug gegeben. Er hält fest, «unterschiedliche Äusserungen von Parteikollegin Roth und mir im Wahlkampf hängen auch mit den unterschiedlichen Rollen von mir als Bisherigem und aktuellem Mitglied des Regierungsrats und ihr als neuer Kandidatin zusammen».

Hürzeler äussert sich nicht zum Vorwurf, er vertrete die SVP-Positionen zu wenig. Er ist überzeugt, dass die Wählerbasis «aus meiner achtjährigen Regierungstätigkeit weiss, was sie von mir erwarten kann». Ausserdem habe die Bevölkerung die Gelegenheit, an diversen Auftritten und Wahlveranstaltungen seine Haltungen persönlich zu hören.