Mehr noch. Das Verbot wurde erst gar nicht begründet. Erst auf Nachfrage der AZ lieferte Simone Strub, Kommunikationsleiterin des BKS, eine an Kürze kaum zu überbietende Erklärung des Departementvorstehers: «Gemäss Schulgesetz sind die Schulen im Aargau politisch und konfessionell neutral. Das BKS vertritt deshalb die Auffassung, dass politische Aktionen ausserhalb des Schulareals stattzufinden haben.»

«Wir hätten den Schülern vertraut»

Diplomatisch gibt sich Martin Burkard, Rektor der Alten Kantonsschule Aarau. «Wir haben das Verbot des BKS akzeptiert. Die Rektorenkonferenz hätte allerdings den Schülerinnen und Schülern vertraut. Wir sind überzeugt, dass die Plakataktion in moderatem Rahmen abgelaufen wäre.» Grundsätzlich findet Burkard es wichtig und sinnvoll, dass an Kantons- und Berufsschule politische Bildung vermittelt wird und verschiedene Aspekte thematisiert werden; «Die Mittelschule ist kein politikfreier Raum», sagt Burkard und verweist etwa auf das Wahlfach politische Bildung, das an der Alten Kantonsschule angeboten wird, aber auch auf Wahlpodien, Diskussionen und Ausstellungen zu politischen Themen aller Art, die regelmässig in der Kanti stattfinden.

«Völlig unverständlich»

Gar kein Verständnis für den Entscheid des BKS hat Michel Bouvard, Co- Präsident des aargauischen Mittelschullehreverbands. ««Verglichen mit früher agieren unsere Schülerorganisationen heute deutlich leiser und sachlicher. Oft wird sogar der fehlende politische Aktivismus der Jugend bemängelt.»Ein derartiges Verbot sei deshalb für den Verband der Aargauer Mittelschullehrpersonen völlig unverständlich, zumal damit die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten ihrer Grundrechte beraubt und in der Wahrnehmung ihrer staatsbürgerlichen Pflichten behindert würden. «Es wäre zu begrüssen, wenn sich dieses antidemokratische Verbot positiv auf die Mobilisierung der Jugendlichen gegen den Bildungsabbau auswirken würde», hofft Bouvard.

Ein kleiner Trost bleibt den gefrusteten Schülerorganisationen: Durch die abgesagten Ausstellungen ist die Aufmerksamkeit für die Plakate und deren Inhalt jetzt ungleich viel höher als sie gewesen wäre, wenn die Ausstellungen hätten stattfinden dürfen.