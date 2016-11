Moderatoren von Podiumsdiskussionen sind immer froh um Anknüpfungspunkte in der Aktualität. Je News, desto Zuhörer. Gestern Abend in der Aula der Berufsschule Aarau (BSA) war das anders: «Sie sind hier leider an einer Veranstaltung, die von hoher Relevanz und Aktualität ist», begrüsste Moderator Walter Vogt. Grund für sein Bedauern war das Thema der Ausstellung «Willkommen zu Hause»: Gewalt in Familie und Partnerschaft.

Sie wurde von Luzerner Fachleuten in Zusammenarbeit mit der Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch konzipiert, wurde zuerst in Luzern gezeigt, ging ab 2015 auf eine erfolgreiche Tour de Suisse und macht jetzt bis zum 2. Dezember Halt im Foyer der BSA-Aula. Sie klärt in Form von begehbaren Wohnräumen über Gewaltformen auf, über Ursachen und Risikofaktoren, thematisiert aber auch die Betroffenheit von Kindern, Gewalt bei jugendlichen Paaren oder Zwangsheirat. Begleitet wird sie von acht Referaten und Diskussionen.