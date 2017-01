11. Integration

2015 kam es im Kanton Aargau zu 3123 Einbürgerungen – am meisten in den Altersgruppen von 10-19 Jahren und am seltensten in der Altersgruppe von +60 Jahren.

Übrigens wurde in nicht weniger als 30 Aargauer Gemeinden im Jahr 2015 keine einzige Person eingebürgert.

12. Kriminalität

Die Kriminalität im Aargau nahm von 2012 bis 2015 kontinuierlich ab: 2012 waren noch total 43'771 Delikte verzeichnet worden – im letzten Jahr noch 33'696.

Zudem wurde 2015 alle..

...19 Min. + 34 Sek. gegen das Strafgesetzbuch verstossen.

...2 Std. + 23 Min. gegen das Betäubungsmittelgesetz verstossen.

...17 Tage + 9 Std. eine Tötung begangen.

...8 Tage + 17 Std. ein Raub begangen.

...3 Std. + 29 Min. ein Einbruch begangen.

...1 Tag + 10 Std. ein (versuchter) Selbstmord begangen.

13. «Jüngste und älteste» Gemeinde

Abtwil hat mit 11,2 den kleinsten Altersquotient, Olsberg mit 46,7 den grössten – der Quotient wird berechnet aus dem Verhältnis der über 65-Jährigen zu den 20-64 Jährigen in Prozent. Das heisst: Abtwil ist die Bevölkerung so jung wie sonst nirgends im Kanton.