Das Aargauer Verwaltungsgericht soll künftig über ein von einer Gemeinde abgelehntes Einbürgerungsgesuch entscheiden. Derzeit ist der Regierungsrat die erste Beschwerdeinstanz. Das Parlament wird über diese Änderung des Rechtsmittelwegs entscheiden.

Der Vorschlag solle mehr rechtliche Klarheit schaffen, hält der Regierungsrat in seiner Botschaft an das Parlament vom Freitag fest. Die heutige Regelung sei "nicht zweckdienlich und ineffizient".

In der Vernehmlassung hatten SVP, FDP, die reformierte Landeskirche sowie einige Gemeinden und die Gericht des Kantons Aargau die Änderung abgelehnt. Mit der neuen Regelung würde im Einbürgerungsrecht ohne Not der in der aargauischen Verwaltungsrechtspflege verankerte Rechtsmittelweg durchbrochen, machten die Kritiker geltend.

Der Regierungsrat betont, der Grosse Rat, der für die Erteilung des Kantonsbürgerrechts zuständig sei, habe schon verschiedentlich Einbürgerungsentscheide von Gemeinden umgestossen, welche in einzelnen Fällen vom Verwaltungsgericht korrigiert worden seien.

Letztlich führt die geltende Regelung gemäss Regierungsrat dazu, dass der Grosse Rat faktisch regierungsrätliche Einbürgerungsentscheide, mit denen Gemeindebeschlüsse aufgehoben wurden, nochmals beurteile.