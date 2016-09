Es klingt wie ein Hollywood-Film: Ein Sportflugzeug, das auf ein Auto stürzt. Doch vor rund einem Jahr wurde dieses Szenario traurige Realität.

Ein 70-jähriger Pilot war mit seinem Flugzeug in Grenchen SO gestartet und geriet kurz darauf in Schwierigkeiten. Der Motor seines Kleinflugzeuges fing Feuer.

Der Mann wollte in Muhen eine Notlandung hinlegen. Beim Versuch touchierte er ein Auto. Die 30-Jährige Autolenkerin erlitt Verletzungen, kam aber den Umständen entsprechend glimpflich davon.