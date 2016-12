Ein kleines Kind spielt mit einem Tannenzweig, ein anderes saugt an seinem Schoppen. Die aufgereihten Stühle reichen nicht, Helfer stellen flink weitere auf. Die Erwachsenen schenken sich Küsschen und Umarmungen. Am Boden sind farbige Tücher ausgebreitet, Hunderte Kerzen warten darauf, angezündet zu werden.

Gestern Sonntag um 10 Uhr sitzen rund 200 Menschen in der «3×3-Halle» in Hunzenschwil. Was nach einer einfachen Kopfrechnung tönt, ist der Name einer Kirchgemeinde: «3×3emk», evangelisch-methodistische Kirche. Jeder wird unter der Eingangstür mit einem Handschlag begrüsst. Ein Beamer projiziert vorne im Saal auf die Leinwand: «Wo wäre ich, wäre nicht der Herr an meiner Seite gewesen?» Auf der Bühne hat sich ein Chor aufgestellt. Der Dirigent gibt mit dem E-Piano den Einsatz: «The lord is my light and my salvation» – der Herr ist mein Licht und meine Erlösung. Pfarrer Nussbaumer und seine Kollegin Katrin Bachmann begrüssen «alle Gäste, die zum ersten Mal hier sind, und alle, die jeden Sonntag kommen».

Man betet gemeinsam, singt gemeinsam. Die Kinder haben fleissig gebastelt: drei Wege nach Bethlehem. Den farbigen Tüchern entlang geht es vorbei an Ställen, Weiden und Büschen en miniature. Jeder muss selber entscheiden, wem er folgen möchte: dem schwarzen Schaf, das ausgestossen wurde und etwas neben den Hufen steht? Dem unmotivierten Kamel, das nicht viel von Weihnachten hält? Oder dem zufriedenen Esel, der gemächlich mitschlurft? «Wichtig ist, dass ihr geht, egal, ob mit Enttäuschung oder Freude, aber geht jetzt Richtung Bethlehem», sagt Nussbaumer. Der Gospelchor singt: «In the time of trouble, whom shall I fear?» Unterwegs warten die Kerzchen. Wer eines nimmt, entzündet es vorne, «in Bethlehem». Ein Lichtermeer auf goldenem Tuch. Und alle wissen: Was hier brennt, sind mehr als Flämmchen. Es ist ein Hoffnungsschimmer.

Ein Wunsch, keine Einwilligung

Ein paar Tage zuvor sitzt Marc Nussbaumer, 59, in einem der schwarzen Ikea-Fauteuils im Foyer der «3×3»-Halle. Er stellt Kaffee, Rahm und Christstollen auf eines der Salontischchen. Er setzt sich, fährt sich mit der rechten Hand über die Stirn. Atmet tief ein, tief aus. Sagt: «Warum hat Gott das nicht verhindert? Hätte er es verhindern können? All diese Fragen. Wir müssen sie uns stellen. Uns durch sie hindurchkämpfen. Auch wenn wir wissen, dass es nie Antworten geben wird.»

Es war vor einem Jahr, als Nussbaumer erkennen musste: Nicht alles im Leben kann im Sinne Gottes sein. Am 21. Dezember 2015 ermordete Thomas N. im Nachbardorf Rupperswil Carla Schauer, ihre Söhne Dion und Davin und Simona F. Die junge Frau war 21-jährig und wie sooft im Haus der Schauers zu Gast bei ihrem Freund Dion.