Am nächsten Mittwoch, dem 21. Dezember, jährt sich das Tötungsdelikt von Rupperswil zum ersten Mal. Der 33-jährige Thomas N. aus Rupperswil ermordete in einem Einfamilienhaus Carla Schauer (48†), ihre beiden Söhne Davin (†13) und Dion (†19) sowie dessen Freundin Simona F. (†21). Nach dem mutmasslichen Mörder hatten die Ermittler monatelang gesucht, Tag und Nacht. Am 13. Mai konnten sie schliesslich den Durchbruch vermelden: N. wurde in Aarau verhaftet. Er hatte im Haus seiner Mutter gewohnt, nur 500 Meter vom Tatort entfernt. Aktuell befindet er sich in Untersuchungshaft.

Die brennendste Frage: Wann kommt es zum Prozess? Wie Recherchen zeigen, wurde der polizeiliche Untersuchungsbericht bereits im Sommer abgeschlossen. Was verzögert die Ansetzung des Gerichtsverfahrens also jetzt noch?

Grundsätzlich beantwortet die Staatsanwaltschaft keine Fragen zum laufenden Untersuchungsverfahren. Interviewanfragen werden freundlich, aber bestimmt abgelehnt. Man will – gerade um den bevorstehenden Jahrestag herum – Rücksicht auf die Angehörigen nehmen. Zudem könnte die Staatsanwaltschaft im Prozess von der Verteidigung als befangen kritisiert werden, weil ihr Vorabinformationen in den Medien als Stimmungsmache ausgelegt werden könnten.